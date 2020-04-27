Пункт гуманитарной помощи открыли в Егорьевске. Продукты нуждающимся приносят волонтеры и сами жители

В Егорьевске организовали пункт приема гуманитарной помощи. Жители приносят продукты и средства гигиены для нуждающихся. В коробках все необходимое — крупы, макароны, консервы, масло и другие товары.

Получатели — пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие и одинокие мамы с детьми. За день добровольцы получают до 25 заявок от жителей. Волонтеры берутся за любую работу.

«Чай, кофе, консервы, которые не скоропортящиеся, — вот такие продукты. Я во второй раз покупаю и отношу их», — поделилась местная жительница Любовь Гаврилова.

Продукты передают в молодежный центр «Маяк». Там открыли сам пункт. В наборах не только продукты, а при необходимости еще лекарства. И это не все.

«У нас есть и ребята, которые могут погулять с животными или вынести мусор», — рассказала волонтер Гузаль Ромашина.

Помогает и администрация Егорьевска. На собранные средства сформировали 50 продуктовых наборов. А подсластить жизнь в период самоизоляции решили местные кондитеры. Из пекарни предприниматели привезли свежие кексы и булочки.

А руководитель хозяйственного магазина поддержал тех, кто на передовой, — самих волонтеров. Геннадий Самойлик обеспечил их дезинфицирующими средствами и скотчем для упаковок.

Спешат помочь и местные жители. Подключились уже десятки неравнодушных. Благодарные жители затем волонтеров зовут на чай, но нельзя — режим самоизоляции, да и работы хватает. Надо помочь еще десяткам нуждающихся.