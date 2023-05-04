Важное 04 мая 2023, 14:59 Пункт добровольного отбора бойцов для СВО открыли в Подмосковье — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: пункт добровольного отбора бойцов СВО открыли в Балашихе

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Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе. Любой желающий из всех регионов России сможет обратиться туда в случае, если хочет и готов заключить контракт и отправиться в зону СВО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что внутри пункта предусмотрели все удобства: питание, проживание, помощь юристов и нотариусов.

С бойцами будут работать профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий.

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«Сюда приглашаем тех, кто готов защищать нашу страну, хочет внести свой вклад в победу, готов заключить контракт и отправиться на СВО. Обратиться в пункт может любой желающий из всех регионов страны», — рассказал Андрей Воробьев.

Здесь инструкторы обеспечат первичную подготовку и обучение кандидатов. Губернатор отметил, что пункт сделали максимально удобным.

Организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию у специалистов — юристы, нотариусы. Андрей Воробьев

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Это выплаты, сохранение рабочего места, надбавки и не только. Сведения об этом доступны на сайте контрактмо.рф.

Работает горячая линия, где диспетчеры ответят на все вопросы потенциальных кандидатов: +7 495 990-77-77.