04 мая 2023, 14:59
Пункт добровольного отбора бойцов для СВО открыли в Подмосковье — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: пункт добровольного отбора бойцов СВО открыли в Балашихе
Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе. Любой желающий из всех регионов России сможет обратиться туда в случае, если хочет и готов заключить контракт и отправиться в зону СВО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что внутри пункта предусмотрели все удобства: питание, проживание, помощь юристов и нотариусов.
С бойцами будут работать профессиональные инструкторы, ветераны боевых действий.
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«Сюда приглашаем тех, кто готов защищать нашу страну, хочет внести свой вклад в победу, готов заключить контракт и отправиться на СВО. Обратиться в пункт может любой желающий из всех регионов страны», — рассказал Андрей Воробьев.
Здесь инструкторы обеспечат первичную подготовку и обучение кандидатов. Губернатор отметил, что пункт сделали максимально удобным.
Организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию у специалистов — юристы, нотариусы.
Андрей Воробьев
Все контрактники получают меры социальной поддержки. Это выплаты, сохранение рабочего места, надбавки и не только. Сведения об этом доступны на сайте контрактмо.рф.
Работает горячая линия, где диспетчеры ответят на все вопросы потенциальных кандидатов: +7 495 990-77-77.
Андрей Воробьев
Балашиха
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