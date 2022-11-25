Подмосковье 25 ноября 2022, 09:53 Пункт бесплатной выдачи одежды семьям мобилизованных открыли в Истре

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Бесплатно получить одежду могут семьи мобилизованных в Истре. Там организовали специальный пункт выдачи с большим выбором новых и качественных вещей.

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Пункт выдачи одежды появился после того, как два предпринимателя из Истры в качестве гуманитарной помощи семьям мобилизованных передали 20 тонн вещей. Здесь есть все: куртки, брюки, рубашки для мужчин, женщин и детей. Многие модели с бирками, так как изначально их готовили на продажу, но потом решили передать семьям.

«Глава района старается поддержать своих жителей, и я считаю, что это должно быть и дальше. Любая поддержка, знаете, она очень нужна», — сказала жена мобилизованного Надежда Щеголова.

У Надежды четверо детей, муж был единственным кормильцем в семье. Для них это отличная возможность пополнить гардероб без ущерба для бюджета.

Екатерина Ревякина с дочерью Василисой пришли в пункт выдачи, чтобы выбрать вещи в школу. Они живут в Дедовске, но супруг был мобилизован от пензенского военкомата. Женщина считает, что такие инициативы в округе объединяют людей.

«Мы познакомились со многими мамами мобилизованных ребят. [Сюда можно] не только приехать и что-то получить, но и пообщаться. Это поддержка моральная и душевная», — сказала Екатерина Ревякина.

Одежды хватит на всех. Большую часть вывесили в зале, чтобы семьи могли выбрать, посмотреть и примерить вещи, но это далеко не все. Запасы будут постоянно пополняться.

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