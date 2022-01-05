«Пумба ищет Тимона». Гуляющего по дорогам кабана заметили в Мытищах

По улицам в Мытищах уже не первый день разгуливает кабан. Фото перебегающего дорогу животного появилось в Instagram. Местные жители рассказали, что кабан уже стал частым гостем. Некоторые даже дали ему имя.

На опубликованных снимках видно, что крупный кабан бежит по дороге, не обращая внимания на людей и машины. В комментариях подписчики в шутку предположили, что это Пумба, который ищет Тимона (герои мультфильма «Король Лев»).

Не обошлось и без ставшей мемом фразы о том, что природа настолько очистилась, что теперь кабан на городской дороге никого не удивит. «Ничего себе. Восстановили экологическую обстановку», — удивился один из пользователей.

Местная жительница написала, что этот кабан для них уже как старый знакомый. У него даже есть имя. «Это, наверное, Валера. Мы часто его там видим спокойно гуляющим по улицам. Вот недавно в сторону XL брел мимо нас», — уточнила она.

Некоторые пожалели кабана, предположив, что ему, вероятно, просто нечего есть, поэтому он ищет пропитание.

«Кому-то повезло увидеть этого красавчика!», «Кушать в лесу, наверное, нечего», «Ой, какой хорошенький», «Ну, так прикормили», — написали другие участники обсуждения.

Еще одна женщина с сожалением заметила, что из-за активной застройки кабанам некуда деваться, поэтому они и бродят по дорогам, рискуя попасть под машину.