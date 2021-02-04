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    04 февраля 2021, 21:22

    Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В детской поликлинике городского округа Власиха продолжают создавать условия для комфортного приема маленьких пациентов. В штате работает 5 педиатров, а пульсоксиметров на все кабинеты не хватало. На помощь медучреждению пришли депутаты Мособдумы. Они вручили врачам несколько измерительных приборов.
    Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе

    Без пульсоксиметра доктору не обойтись. Его как прищепку надевают на палец и спустя 10 секунд он показывает уровень кислорода в крови и пульс. Также им пользуются для определения тяжести заболевания коронавирусной инфекцией.

    Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Активно используем пульсоксиметр, особенно с весны того года. Когда одним из осложнений коронавирусной инфекции является поражение легочной ткани, для определения, в том числе, тяжести течения заболевания», — сказала главврач детской поликлиники г. о. Власиха Ольга Тульчинская.

    Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Поддержку и помощь поликлинике оказывают регулярно. В этом году в планах поменять навигацию в больнице. Чтобы было легче ориентироваться, в холле установят информационное табло, стенды и именные таблички врачей.

    Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Также в перспективе планируется получить лицензию на дополнительные виды деятельности и запустить кабинеты для реабилитации детей с ограниченными возможностями.