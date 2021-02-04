Пульсоксиметры закупили для детской поликлиники во Власихе

Без пульсоксиметра доктору не обойтись. Его как прищепку надевают на палец и спустя 10 секунд он показывает уровень кислорода в крови и пульс. Также им пользуются для определения тяжести заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник фото: телеканал «360»

«Активно используем пульсоксиметр, особенно с весны того года. Когда одним из осложнений коронавирусной инфекции является поражение легочной ткани, для определения, в том числе, тяжести течения заболевания», — сказала главврач детской поликлиники г. о. Власиха Ольга Тульчинская.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержку и помощь поликлинике оказывают регулярно. В этом году в планах поменять навигацию в больнице. Чтобы было легче ориентироваться, в холле установят информационное табло, стенды и именные таблички врачей.

Источник фото: телеканал «360»

Также в перспективе планируется получить лицензию на дополнительные виды деятельности и запустить кабинеты для реабилитации детей с ограниченными возможностями.