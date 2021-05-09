Пулеметчик с душой поэта. Ветеран из Подмосковья после войны начал писать стихи о любви

Подмосковный ветеран Михаил Щербаев пишет стихи. Он увлекся поэзией уже после войны. Удивительно, но большинство из них не о войне, а о любви.

Первая жена ветерана Евдокия была медсестрой из Сталинграда. Она выхаживала Михаила Васильевича после его первого ранения. Он прожил с ней 56 лет. Сейчас ветеран живет со второй супругой в небольшой подмосковной деревне.

«Десять лет назад познакомились, жили в Волгоградской области, у него жена умерла, пришел ко мне в гости с цветами», — рассказала Людмила Щербаева, жена ветерана.

Михаилу Васильевичу 98 лет. В армию его призвали в 19. Он служил пулеметчиком-разведчиком, участвовал в боях под Сталинградом. Пережил два ранения.

«Последнее ранение тяжелое, вот у меня протез», — рассказал ветеран.

Несмотря ни на что, Михаил Васильевич каждый день работает в огороде. Говорит, движение — это жизнь. На участке Михаила Васильевича стоят две большие теплицы. В них он все делает сам. Особая страсть ветерана — это цветы. Розы растут повсюду.

Сейчас, когда над головой ветерана мирное чистое небо, неловко расспрашивать его о страшных днях. Михаил Васильевич командовал взводом на 2-м Белорусском фронте. В памятном бою младший лейтенант совершил подвиг: семь плененных, два уничтоженных врага. Он был награжден орденом Красного Знамени.

О войне у ветерана остались сотни страшных воспоминаний.

«Однажды спикировал бомбардировщик немецкий, десять человек — наповал, нас осталось трое», — с грустью рассказал Михаил Васильевич.

О боевых днях он тоже написал стихи, наизусть знает и других авторов.

В этом году Михаил Васильевич поедет на парад на Красной площади. В 2019 году он побывал там впервые, ему очень понравилось. Когда в этом году предложили, ветеран ни секунды не сомневался.