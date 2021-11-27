Пулемет Дегтярева появился в Музее боевой славы в Чехове

Работники предприятия «Проммаштест» городского округа Чехов подарили Музею боевой славы имени Героя Советского Союза Александра Солуянова пулемет Дегтярева. Побывавшее в боях за Москву оружие стало новым ценным экспонатом коллекции.

Музей основал преподаватель чеховского профессионального училища № 32 и ветеран ветеран Великой Отечественной войны Виктор Путинцев.

Еще девять лет назад на территории учебного заведения он начал выставлять экспозиции, рассказывающие о становлении и развитии военного дела в России — начиная от реформ Петра Великого до сегодняшних дней.

Основное внимание в музее отведено событиям Великой Отечественной и непосредственно Битве за Москву.

«В преддверии 80-летия контрнаступления под Москвой на территории нашего округа проходят не только дополнительные уроки, не только мероприятия для ветеранов, но и организация экскурсий для школьников тематических музеев. Контрнаступление проходило по территории нашего округа. Поэтому Стремиловский рубеж — это отдельная история, которая связана с нашей землей и судьбами наших жителей», — отметил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Новую экскурсию для школьников в Музее боевой славы проводит сам основатель Виктор Путинцев. Он рассказал современным детям о том, как бойцы Красной армии остановили наступление врагов, не дав им дойти до столицы.