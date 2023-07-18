Подмосковье 18 июля 2023, 07:00 Новый асфальт уложили еще на 20 километрах дорог к селам и деревням в Подмосковье

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Около 20 километров покрытия на подъездах к селам и деревням отремонтировали в Подмосковье. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, с начала ремонтного сезона дорожники уложили новый асфальт на восьми региональных дорогах. Они ведут к деревням, поселкам, селам и другим небольшим населенным пунктам региона. Работы провели в шести городских округах.

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Покрытие обновили между деревнями Котляково и Шишкино в Домодедово, на подъездах к деревням Матвейково и Хонятино в Ступине, деревне Пановской в Егорьевске, Летуново в Зарайске, Митькино в Одинцове и на участке между деревнями Покровка и Слизнево в Наро-Фоминске.

«Сейчас работы продолжаются еще на 14 региональных дорогах в 10 городских округах — на подъездных дорогах к деревням Аксиньино, Первая Алексеевка и Большие Петрищи в Щелкове, на участке между деревнями Фоминское и Ермолино Талдомского округа, в селе Никитское в Раменском, а также в Лотошине, Коломне, Егорьевске, Домодедове, Волоколамске, Наро-Фоминском и Богородском», — сказал министр.

Всего в этом году в Подмосковье обновят свыше 170 километров покрытия на 60 дорогах к небольшим населенным пунктам. На них также укрепят обочины и нанесут разметку, работы планируют завершить осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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