Публичные слушания по проекту регионального бюджета провели в Подмосковье

В Московской областной думе провели публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2022–2024 годы. Их провели в очном формате, но для привлечения широкого круга участников использовали видеоконференцсвязь.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал Подмосковье лидером по открытости бюджета.

«Благодаря видеосвязи, а также возможности позвонить на горячую линию, задать свои вопросы в социальных сетях, в публичных слушаниях смогли принять участие все желающие», — сказал он.

Поступившие в ходе слушаний предложения, подчеркнул спикер регионального парламента, найдут свое отражение в проекте бюджета вместе с уже учтенными наказами избирателей. Всего поступило 82 замечания от депутатов, думских комитетов и контрольно-счетной палаты Московской области.

«Также более 50 вопросов поступило от представителей общественности и жителей Подмосковья. Я уже дал поручение профильным комитетам их проработать и подготовить ответы», — отметил Брынцалов.

Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов пояснил, что первоочередное внимание уделяется поддержке здравоохранения и социально незащищенных слоев граждан. В бюджете учли задачи, поставленные в рамках национальных проектов.

Основные параметры бюджета на 2022 год назвала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина. Его доходы составят 763 миллиарда рублей, а расходы — 807 миллиардов. При этом доходы консолидированного бюджета указаны на уровне 965 миллиардов, а расходная часть — около одного триллиона. Большая часть расходов бюджета за счет собственных средств традиционно является социально ориентированной.

Власти намерены работать над наращиванием налоговой базы и привлечением дополнительных федеральных средств.

«Доходная база по консолидированному бюджету также может превысить один триллион рублей», — сказала Масленкина.

По ее словам, на экономике Московской области существенно отразилась ситуация с пандемией в 2020 году. Однако в период 2022–2024 годов регион ожидает восстановления темпов роста. По словам министра, в первую очередь это отразится на производстве, торговле и снижении безработицы.

Публичные слушания жители Подмосковья могли посмотреть на официальном сайте нижней палаты регионального парламента, на YouTube-канале, а также на телеканале «360». Проект бюджета вынесут на рассмотрение Мособлдумы во втором чтении 18 ноября.