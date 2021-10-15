Почти 12 миллионов ПЦР-тестов на ковид сделали с начала пандемии в Подмосковье
Минздрав: почти 12 миллионов ПЦР-тестов на ковид сделали с начала пандемии в Подмосковье
Около 11,7 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Подмосковье с начала пандемии. Диагностика покажет, болен ли человек. Исследования проводят при наличии симптомов.
Результат теста сообщают в СМС. Об этом напомнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
По ее словам, в регионе наблюдается увеличение количества пациентов с сезонными респираторными заболеваниями и ковидом.
Основной способ диагностики COVID-19 — это ПЦР-исследование
Диагностику выполняют в 12 государственных лабораториях Московской области. Она бесплатна при наличии симптомов респираторного заболевания.
«В сутки выполняется порядка 30 тысяч тестирований», — отметила Стригункова.
Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг, в поликлинике, МФЦ и по номеру 122.
Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.