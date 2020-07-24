ПЦР-исследование на коронавирус прошли 13% жителей Подмосковья

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет определить, болеет ли в данный момент человек коронавирусной инфекцией или нет.

Этот вид исследования проводят не только тем, у кого есть симптомы респираторных заболеваний, но также работникам больниц, социальных служб, детских садов, учителям и выпускникам школ.

«В общей сложности мы провели ПЦР-исследования 13% населения Подмосковья», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Кроме тестов ПЦР в Московской области также проводят иммуноферментные исследования (ИФА). При помощи них можно узнать есть ли в крови человека антитела на коронавирус.

Для того, чтобы пройти такой тест житель Подмосковья может записаться в процедурный кабинет своей поликлиники на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

Обследование бесплатное и проходит по полису ОМС. Это позволит узнать, сколько жителей Московской области уже переболели или бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Оперативный штаб Московской области, сегодня еще 328 человек закончили лечение от коронавирусной инфекции. Их выписали из больниц после получения отрицательных результатов проведенных тестов. Всего подмосковные врачи вылечили от нового заболевания 44 739 пациентов.

По состоянию на 24 июля в Московской области проведено 1 348 377 лабораторных исследованией на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также здоровые лица обследуются на базе негосударственных лабораторий.