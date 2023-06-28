Подмосковье 28 июня 2023, 04:30 Птицеводческое хозяйство в Подмосковье получило статус генофондного Источник фото: Племенной птицеводческий комплекс "РОМАШИНО"

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Птицеводческий подмосковный комплекс «Ромашино» в Московской области получил статус генофондного хозяйства. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Теперь комплекс имеет официальный статус предприятия, специализирующегося на сохранении генофонда и разведении птицы для селекционных целей. Это позволит вести генетически-селекционную работу, расширить генофонд птицы в стране, самостоятельно производить родительские стада и финальные гибриды птицы мясо-яичных пород», — заявил зампред.

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По его словам, комплекс производит до 300 тысяч голов родительских поголовий и около 500 тысяч голов финальных гибридов. В 2022 году предприятие приобрело четыре породы и шесть линий кур мясо-яичных пород. С ними ведутся селекционные работы, чтобы выращивать несушек «доминант» и новые высокопродуктивные кроссы кур.

Руководитель хозяйства Роман Малкин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подписали соглашение о сотрудничестве.

Компания возведет репродуктор первого порядка в Шаховской. На нем будут растить до миллиона кур в год и производить 13,5 миллиона инкубационных яиц. Проект обойдется в 1,38 миллиарда рублей.

До конца этого года компания купит исходные линии птиц яичных пород, увеличит поголовье кур и начнет растить несушек. Объем производства увеличится до 500 тысяч родительских голов и более миллиона финальных гибридов.

После ПМЭФ-2023 подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представители компании «Росагролизинг».

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