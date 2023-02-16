Подмосковье 16 февраля 2023, 17:47 Птицеводческий комплекс в Шаховской получил лицензию на экспорт

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Крупный птицеводческий комплекс полного цикла в Шаховской выходит на зарубежный рынок. Предприятие уже получило экспортное разрешение на отгрузку в Казахстан и Армению. В ближайшее время фирма едет в ОАЭ, где, возможно, подпишет контракт на экспорт в страны Ближнего Востока.

Предприятие работает в Подмосковье уже пять лет. В 2018 году в птицеводческом комплексе были запущены две площадки: яичная и мясная. Ежегодно фабрика завозила родительское стадо из Чехии для производства яиц. Когда молодняк подрастал, его продавали населению.

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«В 2022 году нам удалось завести „чистые линии“ — мясо яичных кур, ну и ввиду того, что стадо такое эксклюзивное, нам пришлось отказываться от мясного производства и заниматься только яичным. Зато цикл стал еще более широким, нет необходимости завозить родительские стада каждый год», — сообщил директор птицеводческого комплекса Роман Малкин.

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Сейчас птицефабрика производит инкубационное яйцо, суточных цыплят, подрощенную птицу и столовое яйцо. Продукцию сбывают как в магазинах на территории комплекса, так и по Московской области.

На ферме в Шаховской трудятся около 40 человек. На данный момент идет строительство нового корпуса, которое завершится уже весной. Таким образом, на птицефабрике появятся новые рабочие места.

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