Птицеводческий комплекс построили в Волоколамске | 360°

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Птицеводческий комплекс построили в Волоколамске

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Ферма М2 (ООО «Шульгино») построила птицеводческий комплекс в деревне Чертаново в Волоколамске. Его мощность составит 80 тысяч голов, а объем инвестиций составил 650 миллионов рублей, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Как отметил зампред, в комплексе обустроили систему водяного отопления пола. Благодаря этому продуктивность кур увеличится, а их здоровье сохранится.

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«Кроме того, на ферме не используются пестициды, гормоны роста, профилактические антибиотики, консерванты и другие химические компоненты», — добавил он.

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Для содержания птиц обустроили два корпуса, а для их выгула — два двора. Сейчас общее поголовье комплекса составляет 35 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

Сельское хозяйство

Волоколамск

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