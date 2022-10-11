Птицеводческий комплекс построили в Волоколамске | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Птицеводческий комплекс построили в Волоколамске

Читать 360tv в

Ферма М2 (ООО «Шульгино») построила птицеводческий комплекс в деревне Чертаново в Волоколамске. Его мощность составит 80 тысяч голов, а объем инвестиций составил 650 миллионов рублей, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Как отметил зампред, в комплексе обустроили систему водяного отопления пола. Благодаря этому продуктивность кур увеличится, а их здоровье сохранится.

Реклама

«Кроме того, на ферме не используются пестициды, гормоны роста, профилактические антибиотики, консерванты и другие химические компоненты», — добавил он.

Реклама

Для содержания птиц обустроили два корпуса, а для их выгула — два двора. Сейчас общее поголовье комплекса составляет 35 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

0 0 0 0 0 0