Подмосковье 28 августа 2023, 10:34 Птицекомплекс в Шаховской начнет производить свыше 7 миллионов яиц в год Застройщик ООО "ППК Ромашино"

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Шаховской птицеводческий комплекс «Ромашино» приступил к возведению первой очереди инкубатора, предназначенного для размножения кур яичных пород. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Целью создания репродуктора является получение от племенных кур инкубационных яиц и молодняка. Птицу затем передадут фермерским хозяйствам и предприятиям для дальнейшего производства столовых яиц.

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Первая очередь комплекса займет более 7,5 тысячи квадратных метров. Предприятие оснастят современными системами кормления и поения кур известной испанской компании Sagrada. Особое внимание уделят автоматизации: поддержание микроклимата в птичниках будет вестись в автоматическом режиме. Производительность первого репродуктора составит более 7,4 миллиона яиц в год.

В рамках проекта, который реализуется при содействии ЦСС, запланировано три этапа строительства. Объем инвестиций составит 700 миллионов рублей. На птицефабрике будет создано 42 рабочих места.

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