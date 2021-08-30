Крупную птицефабрику начнут строить в Луховицах в 2022 году

Крупная птицефабрика появится в Луховицах. Строить ее начнут во второй половине 2022 года. В результате здесь создадут 60 рабочих мест для жителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, птицефабрику построит предприятие «Окское».

Один из крупнейших производителей куриных яиц сейчас рассматривает Московскую область как приоритетный регион для развития Сергей Воскресенский.

По его словам, строительство планируют завершить в течение полутора лет. Новая фабрика будет соответствовать высокому уровню экологической и биологической безопасности.

Министр добавил, что в этот проект вложат более миллиарда рублей. Каждый год здесь смогут производить не менее 456,3 миллиона яиц.

Сегодня предприятие «Окское» входит в топ-10 крупнейших производителей куриных яиц.