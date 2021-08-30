Крупную птицефабрику начнут строить в Луховицах в 2022 году
Крупная птицефабрика появится в Луховицах. Строить ее начнут во второй половине 2022 года. В результате здесь создадут 60 рабочих мест для жителей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, птицефабрику построит предприятие «Окское».
Один из крупнейших производителей куриных яиц сейчас рассматривает Московскую область как приоритетный регион для развития
По его словам, строительство планируют завершить в течение полутора лет. Новая фабрика будет соответствовать высокому уровню экологической и биологической безопасности.
Министр добавил, что в этот проект вложат более миллиарда рублей. Каждый год здесь смогут производить не менее 456,3 миллиона яиц.
Сегодня предприятие «Окское» входит в топ-10 крупнейших производителей куриных яиц.