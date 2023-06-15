Подмосковье 15 июня 2023, 15:22 Птицефабрика в Луховицах нарастит мощности до 1,2 миллиона яиц в сутки за счет инвестиций

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На 26-м Петербургском международном экономическом форуме министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и представитель ТД «Окская птицефабрика» Олег Лякин подписали соглашение о взаимодействии при строительстве птицеводческого комплекса в Луховицах. За счет этого мощности компании вырастут до 1,2 миллиона яиц в сутки.

«Объем инвестиций в проект составит 1,9 миллиарда рублей. Планируемые мощности производства составят более 1,2 миллиона яиц в сутки, что позволит выйти на показатель в более чем 450 миллионов яиц в год», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Производственный комплекс будет представлять собой шесть птичников для кур-несушек, а также складской и сортировочный блоки. Новое предприятие предоставит дополнительные 60 рабочих мест.

Птицефабрику планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года.

Сейчас АО «Окское», к которому принадлежит ТД «Окская птицефабрика», является крупнейшим предприятием птицеводческой отрасли Рязанской области. Компания занимает пятое место в топ-20 крупных птицефабрик России. Организация производит более трех миллионов яиц в сутки.

Ранее гендиректор ООО «КСМК М8» Михаил Кондратенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2023 подписали проект о совместном сотрудничестве.

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