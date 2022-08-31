Птицефабрика из Одинцова улучшит очистку сточных вод по решению суда

Суд обязал две компании из Одинцова повысить степень очистки сточных вод. Сброс загрязненной воды обнаружили в поселке Часцы. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Одну из компаний — «ЭкоПромТехнология» — раньше уже уличали в сбросе загрязненных вод в реку Бутынь, рассказал глава ведомства Тихон Фирсов. Позже она обратилась в Минэкологии с жалобами на сброс стоков от частных домовладений и СНТ.

«При проверке эта информация подтвердилась, однако и работу очистных сооружений давно было нужно нормализовать. Поскольку сброс недостаточно очищенных стоков продолжался, спор пришлось решать в суде», — сказал Фирсов.

В ходе суда оказалось, что в сточных водах были превышения предельно допустимой концентрации железа, фосфатов, азота и серы, но на представление прокуратуры компания не отреагировала. Суд удовлетворил иск — и теперь качество очистки стоков доведут до нормального.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о продлении ограничений на пребывание в лесах Подмосковья из-за жары.