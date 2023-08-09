Подмосковье 09 августа 2023, 13:06 Птицефабрика «Элинар-Бройлер» расширит производство в Подмосковье Unsplash

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Птицефабрика «Элинар-бройлер» расширит производство в Подмосковье. В этом году в Наро-Фоминске построят два новых корпуса на 21,6 тысячи голов ремонтного молодняка родительского стада.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в проект инвестируют более 220 миллионов рублей. Предприятие модернизирует мощности племенных репродукторов, на которых производят инкубационные яйца финального гибрида цыплят. Реконструкцию уже провели на 29 птичниках, где установили новое современное оборудование, заменили коммуникации и провели газификацию производственных объектов.

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«Количество племенного поголовья в репродукторе второго порядка превысит 300 тысяч голов, что обеспечит производство 42 миллионов инкубационных яиц в год. Это позволит птицефабрике не только отказаться от импорта этого сырья, но и предложить его рынку. Проект вносит большой вклад в снижение импортозависимости и повышение уровня биологической и продовольственной безопасности Московской области», — добавил Филимонов.

На начальной стадии реализации проекта он создал более 100 рабочих мест в Богородском и Орехово-Зуеве. Благодаря модернизации был достигнут показатель в 150 суточных цыплят бройлеров на начальную несушку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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