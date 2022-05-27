Жителей Подмосковья предупредили о необычном поведении птиц из-за холодной весны

Климатические колебания наступившей весны отразились на поведении и численности птиц Московской области. Об этом со ссылкой на наблюдения орнитологов сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Поздно наступившая весна, резкие колебания температуры и высокая влажность в мае привели к тому, что птицы с опозданием приступили к основным этапам своей жизни.

«Отмечено редкое пение соловьев, что не характерно для подмосковного мая, низкую активность проявляют стрижи и некоторые другие виды птиц», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты отметили, что из-за погодных условий не сформировалась достаточная кормовая база, что заставило пернатых повременить с кладкой яиц, а те, кто уже высидел птенцов, вполне могут их бросить.

Министерство экологии и природопользования Московской области обратилось к жителям с просьбой не пугать и не беспокоить птиц лишний раз. Также важно помнить, что птенцов, которые выпали из гнезда и хотят вернуться обратно, ни в коем случае нельзя трогать. Это только отпугнет их родителей.

По данным синоптиков, майская температура в Московской области оказалась на два градуса ниже многолетних значений. Летом погодной стабильности ждать тоже не стоит. Жаркие периоды будут сменяться резким понижением температуры.