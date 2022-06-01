Птичники построили в Волоколамске при содействии ЦСС

Два птичника появились в Волоколамском городском округе. Их построили при помощи ЦСС (Центр содействия строительству). Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

​​​​Они находятся около деревни Чертаново. Их строительство позволило дать округу 50 новых рабочих мест. Застройщик ООО «Шульгино» начал возводить объекты в октябре 2021 года. Они находились на сопровождении персонального менеджера Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Площадь птичника № 1 составила 4900 квадратных метров, второго — 4740 квадратных метров. Они состоят из отдельных боксов, которые объединены общим коридором, также в них есть административно-бытовые и технические помещения. В боксах выращивают поголовье птицы определенного возраста. У птичников есть отдельные площадки для выгула пернатых.

Также на участке площадью 112 гектаров, где находятся птичники, идет строительство комбикормового цеха, зернохранилища, фермы крупного рогатого скота.