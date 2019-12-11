12 декабря в Ивантеевском дендропарке имени академика Яблокова пройдет акция «Птичкин дом». Так, местные школьники установят на деревьях питомника скворечники и синичники.

Инициатор акции — знаменитый путешественник Федор Конюхов. В октября 2018-го в дендропарке и возле школ Ивантеевки закрепили 66 скворечников и синичников. Зимой к ним прибавили еще 50 кормушек.

«Птичкин дом» — не просто помощь братьям нашим меньшим, это история про вклад, который каждый из нас вносит в окружающий мир, чтобы сделать его лучше для себя и других. Когда взрослые вместе с детьми делают общее дело, направленное на помощь и созидание, это всегда имеет мощный эффект. Только вместе, только на своем примере можно научить детей заботиться об окружающей среде, сажать деревья и восстанавливать лес, помогать тем, кто нуждается в помощи», — отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

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Ивантеевский дендропарк существует с 1930-х годов. Он задумывался основателем Александров Яблоковым как островок «дикой природы». Сейчас в дендропарке растет больше 120 видов кустарников и деревьев.