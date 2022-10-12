«Птички» летят на фронт. Волонтеры Подмосковья доставили помощь военным в Донбасс | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

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Viber «Птички» летят на фронт. Волонтеры Подмосковья доставили помощь военным в Донбасс Волонтеры Подмосковья доставили беспилотники военным в Донбасс

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Сегодня выполнение любой операции в боевых действиях без беспилотников — это провал. Волонтеры из Подмосковья знают, что коптеры на фронте — на вес золота, поэтому регулярно привозят в помощь бойцам необходимую технику.

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Военнослужащий 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР Ваня с позывным Вано управляет беспилотниками — или, как говорят военнослужащие, «птичками».

«От работы оператора БПЛА зависит успех проведения операции. Отработал плохо оператор БПЛА, не получилось у него выявить цели, скорректировать артиллерию, в итоге выдвигается группа, она подвергается <…> провалу», — рассказал военнослужащий.

«Птички» при выполнении боевых задач, берут на себя очень важную функцию и берегут бойцов от опасности.

«Когда пехота идет в атаку, зачастую проходим квадрокоптером. Сначала смотрим позиции, смотрим, где какие нюансы местности, есть там укропы или нет <…> Командир сидит на квадрокоптере на пульте и говорит: „Сейчас будет поворот вправо, сначала должна пойти граната“. Боец кидает ее, не зная, что там, не видя», — объяснил еще один военнослужащий с позывным Марио.

Врага здесь недооценивать не привыкли. Да и опыт взаимодействия уже большой. Страны НАТО поставляют противнику не только оружие, которым каждый день убивают мирных жителей Донбасса.

«Мы с какими-то подразделениями боремся, которые состоят в основном из иностранных наемников. Хотя они чередуются: бывают украинцы, потом приходят, допустим, те же поляки. Либо же бывают на позиции украинцы, но, когда мы их атакуем, они вызывают подкрепление и приходят иностранцы. <…> Американцы есть, британцы были, были поляки», — рассказал Марио.

Волонтеры Подмосковья знают, что коптеры на фронте очень нужны, поэтому регулярно привозят в помощь бойцам необходимую технику. В Московской области в процессе подготовки необходимого участвуют многие неравнодушные люди и организации.

Член правления организации «Союз десантников» Олег Кислов регулярно привозит в Донбасс помощь с 2014 года.

То, что гуманитарных грузов, как и желающих помогать фронту, становится с каждым днем все больше, здесь замечают все. Для бойцов — это еще и моральная поддержка. Переданный волонтерами Подмосковья груз — поддержка фронта от каждого неравнодушного человека, поддержка тех, кто сейчас стоит на защите Родины.

«Я понимаю, что где-то находятся небезразличные люди. Он отрывает от себя, по большому счету, он бы мог куда-то съездить или что-то себе купить. Но это люди, которым небезразлична судьба государства. Это настоящие патриоты. Спасибо им большое», — сказал Марио.

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