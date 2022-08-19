Птенцы сорокопутов тренируют полеты в лесах Подмосковья

Экологи призвали жителей Подмосковья бережно относиться к природе и временно воздержаться от посещения лесов, так как риски возникновения пожаров сейчас очень велики. Это важно для животных и птиц, которые в большом количестве населяют регион.

Фото: Михаил Ездаков

В частности, в эти дни в Подмосковье тренируют свои полеты птенцы сорокопутов. Как и все птицы, они очень боятся огня. Сейчас подростки крепнут и набираются сил, ведь впереди у них долгий путь в Африку.

Сорокопут — типичный представитель Подмосковья, но не такой известный как, например, дятел, грач или скворец. Этот 20-сантиметровый шкет обладает духом воителя и не боится ни ястребов, ни соколов ни даже человека. Он готов дать отпор любому, кто зайдет на его территорию.

Одолеть недоброжелателя ему помогает способность к звукоподражанию и смекалка. В момент опасности громкими криками и голосами разных птиц он призывает крупных хищников, а сам в последний момент скрывается в густой листве и незваным гостям приходится уносить ноги. Так он выживает других птиц со своей территории.

Сорокопут — плотоядный хищник. Он питается мышами, лягушками, шмелями и натыкает свою добычу на острые предметы вблизи гнезда про запас. Несмотря на хищность, самец очень нежный со своей второй половинкой. Эти птички — верные супруги и заботливые родители, которые долго сопровождают своих повзрослевших птенцов и готовы при необходимости кормить их.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.