Подмосковье 25 ноября 2022, 21:35 Психоневрологический интернат в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2023 году Unsplash

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Подрядчика, который выполнит капремонт здания психоневрологического интерната в Орехово-Зуеве, определят через электронный аукцион. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Объявление о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Подрядчику предлагается капитально отремонтировать спальный корпус № 9, входящий в состав Орехово-Зуевского психоневрологического интерната. Это кирпичное пятиэтажное здание с подвалом и два одноэтажных строения — столовая и хозяйственный блок. Общая площадь объекта составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Постройки возвели в период с 1967 по 1968 годы.

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Капремонт выполнят в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области». Завершить работы планируется в 2023 году.

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