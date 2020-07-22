Психоневрологический интернат построят в Подмосковье к 2022 году

В следующем году в Московской области начнут строить психоневрологический интернат. Учреждение расположится в городском округе Егорьевск. Оно сможет принять до 300 пациентов. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Новый интернат построят в деревне Полбино городского округа Егорьевск для того, чтобы предоставлять социальные услуги в стационарной форме гражданам, страдающим психическими заболеваниями. «Предельный объем финансирования объекта 1,16 миллиарда рублей. Начало строительства запланировано на 2021 год, срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2022 года. На текущий момент завершается стадия проектирования», — уточнила Фаевская.