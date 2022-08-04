Психоневрологический интернат построят в деревне Полбино в Егорьевске

В Подмосковье передали в безвозмездное пользование земельный участок для строительства нового психоневрологического интерната. В нем появится порядка 300 мест, его откроют в деревне Полбино городского округа Егорьевск. Участок по площади составляет больше 4 гектаров.

«Для строительства психоневрологического интерната на 300 мест в деревне Полбино городского округа Егорьевск Дирекции заказчика капитального строительства в безвозмездное пользование предоставлен земельный участок площадью более 4 гектаров. Строительство здания-интерната запланировано в рамках государственной программы Московской области за счет областных бюджетных средств», — рассказала министр имущественных Московской области Наталья Адигамова.

Новый интернат будет предоставлять социальные услуги в форме стационара. Там появятся помещения, в которых будут проживать пациенты, построят медицинский и спортивный блоки, социальный адаптационный центр, мастерские и актовый зал.

Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.