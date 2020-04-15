Психологов пригласили стать подмосковными волонтерами во время пандемии

Сейчас все больше жителей стали обращаться за консультацией по телефону или онлайн. О важности этой поддержки рассказал координатор волонтерских штабов в регионе Владимир Жук.

Пандемия — это своего рода стресс-тест для человека. Люди пытаются понять, что с ними происходит. Важно выговориться, получить консультацию. И мы понимаем, что им нужна профессиональная помощь Владимир Жук.

Присоединиться к команде волонтеров призвали психологов с профильным высшим образованием.

Рассказать о своем желании помочь можно на горячей линии 8 (800) 550-50-30.

На фоне пандемии в Подмосковье объединились добровольцы, помогающие тем, кто нуждается в особой заботе. По поручению Андрея Воробьева адресную поддержку в первую очередь стали оказывать пенсионерам и многодетным семьям. Им привозят продукты и лекарства.

Губернатор пообещал, что волонтеров, посвятивших себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за их непростой труд.

Активистам сделают бесплатный проезд в транспорте, а самые дружные команды ребят еще и номинируют на благодарность, которая будет подкреплена финансово.