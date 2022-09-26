Психологический тренинг для родителей детей с муковисцидозом прошел в Москве | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Психологический тренинг для родителей детей с муковисцидозом прошел в Москве

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Первая в этом сезоне встреча родительского сообщества детей, больных муковисцидозом, состоялась 25 сентября. Около 40 жителей Подмосковья и Москвы прошли тренинг с психологами Екатериной и Алексеем Курбатовыми.

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В этот раз тренинг был посвящен поиску внутренних опоры и ресурса. Координатор проекта «Вектор жизни» Ксения Глухова рассказала, что занятие зарядило позитивом, подарило надежду и положительный настрой.

С помощью предметов и специальных карт психологи помогли каждому родителю найти источник силы для себя. Это действительно необходимо тем, чьи дети родились с муковисцидозом (второе название этой болезни — кистозный фиброз). Карты, случайным образом выбранные участниками, помогли заглянуть внутрь себя, понять ощущения и тревоги.

Руководитель подмосковной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина рассказала, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря нему были закуплены и переданы участникам встречи компрессорные и мобильные ингаляторы, годовые комплекты небулайзеров, тренажеры для дыхательных упражнений.

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