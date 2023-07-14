14 июля 2023, 19:44
Психологи войдут в общественный совет женского движения Подмосковья для помощи родным бойцов СВО
В Реутове прошло заседание участниц «Женского движения Единой России». Региональный координатор движения уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила о целях и задачах федерального проекта, подчеркнув, что приоритетом на данный момент является поддержка семей участников СВО.
«Участницы проекта — это предприниматели и волонтеры, женщины-депутаты всех уровней, госслужащие, но основные и главные члены движения — это жены и матери военнослужащих. Важно оказать им поддержку, дать понять, что они не одиноки, а также могут оказывать поддержку Родине и друг другу, находясь дома», — заявила Мишонова.
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По ее словам, в движение необходимо привлечь психологов для адресной поддержки участниц. Она также добавила, что в рамках реализации партийного проекта «Женское движение Единой России» на регулярной основе проходят встречи с женами и матерями военнослужащих. Уже было проведено четыре встречи в разных городах Подмосковья, а 19 июля в Клину состоится пятая.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подняла вопрос о том, что уже сейчас необходимо готовить инфраструктуру для восстановления здоровья участников СВО, а председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова предложила привлечь в женское движение девушек-студенток, которые занимают активную гражданскую позицию и реализуют общественно-значимые проекты среди молодежи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.
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