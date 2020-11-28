Психологи в Дзержинском помогли 50 приемным родителям

Всего в Московской области действует 80 служб сопровождения замещающих семей.

«В регионе за помощью психологов можно обратиться в любую службу сопровождения», — говорится в сообщении.

Специалисты разрабатывают индивидуальную программу для сопровождения каждой семьи. Психологи взаимодействуют со взрослыми и детьми в течение всего времени, пока несовершеннолетний живет с приемными родителями.

В Подмосковье насчитывается почти 24,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них более 15,5 тысячи ребят воспитываются в опекунских и приемных семьях. А около восьми тысячи несовершеннолетних взяли в семьи усыновителей.

Обязательное условие для будущих усыновителей — прохождение школы приемных родителей. На встречах психологи, медики и юристы отвечают на актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству. Посещение школы бесплатно.