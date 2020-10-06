06 октября 2020, 09:52
Психологи подмосковной службы 112 приняли 20 тысяч звонков с начала года
Более 20 тысяч звонков приняли психологи службы 112 в Подмосковье с начала года. Диспетчер остается на связи с жителем до разрешения ситуации. Специалисты сразу понимают, что беспокоит человека и попал ли он в беду, оказывают ему поддержку.
Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного «Центра 112». Там подчеркнули, что помощь диспетчеров-психологов, как правило, крайне необходима, если человек оказался в экстренной ситуации.
Операторы помогут справиться с сильным стрессом и понять, как лучше и правильнее поступить. Психологи способны поддержать пострадавшего еще до прибытия экстренных служб.
Лишь за последнюю неделю операторы службы 112 Подмосковья отработали более 200 тысяч звонков, а психологи — свыше 100.
Сама система-112 работает в Московской области уже пять лет. На место происшествия операторы направляют одну или несколько служб.