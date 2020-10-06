Психологи подмосковной службы 112 приняли 20 тысяч звонков с начала года

Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного «Центра 112». Там подчеркнули, что помощь диспетчеров-психологов, как правило, крайне необходима, если человек оказался в экстренной ситуации.

Операторы помогут справиться с сильным стрессом и понять, как лучше и правильнее поступить. Психологи способны поддержать пострадавшего еще до прибытия экстренных служб.

Лишь за последнюю неделю операторы службы 112 Подмосковья отработали более 200 тысяч звонков, а психологи — свыше 100.

Сама система-112 работает в Московской области уже пять лет. На место происшествия операторы направляют одну или несколько служб.