Подмосковье 27 июня 2023, 10:42 Психологи Системы-112 провели свыше тысячи консультаций для жителей Подмосковья с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Психологи региональной Системы-112 провели свыше 36 тысяч консультации с 2015 года. Из них больше тысячи - с начала января. Они помогают людям, попавшим в экстренную ситуацию.

Как рассказали в ведомстве, психологи помогают людям в критических ситуациях. Например, в ЧП и крупных авариях, где люди испытывают тревогу и страх, а также находятся в подавленном состоянии. Они получают поддержку до приезда экстренных служб. Психологи успокаивают их и помогают предпринять необходимые действия.

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