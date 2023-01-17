Подмосковье 17 января 2023, 10:45 Психологи Системы-112 помогли 70 жителям Подмосковья с начала года

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Ежедневно специалисты службы спасения Московской области обрабатывают порядка пяти обращений, связанных с психологической помощью. Операторы помогают человеку, если он находится в шоковом состоянии, не знает, что ему делать и как себя вести до приезда экстренных служб.

Психологи Системы-112 Подмосковья помогают жителям в решении разных вопросов, в том числе семейных конфликтов, эмоционального выгорания, детско-родительских отношений и многого другого.

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Система-112 в Подмосковье заработала 1 июня 2015 года. За это время операторы-психологи оказали помощь населению 35 тысяч раз.

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