Подмосковье 04 марта 2024, 10:48 Психологи подмосковной Системы-112 приняли свыше 38 тысяч звонков за 8 лет Пресс-служба Системы-112 МО

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Операторы-психологи Системы-112 круглосуточно принимают звонки от жителей Подмосковья. Главная задача специалистов — оказать помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию.

До приезда оперативных служб операторы общаются с заявителями, помогают успокоиться и координируют действия.

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Психологическая служба поддержки работает в Системе-112 с 2015 года. За это время операторы приняли более 38 тысяч вызовов, только 500 из которых — с начала текущего года.

Напомним, что обратиться в службу спасения Московской области можно с помощью звонка или СМС, через мобильное приложение «112МО», чат-бот в Telegram или систему ЭРА-ГЛОНАСС.

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