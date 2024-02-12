Подмосковье 12 февраля 2024, 12:51 Психологи подмосковной Системы-112 помогли жителям более 300 раз с начала года пресс-служба Системы-112 МО

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Операторы-психологи подмосковной Системы-112 помогли жителям свыше 300 раз с начала года. Всего с 2015-го года они приняли более 38 тысяч вызовов.

Как рассказали в службе, операторы оказывают психологическую поддержку и подсказывают, как стоит поступить в той или иной ситуации. Они остаются на связи с заявителями и помогают им успокоиться в стрессовой ситуации, контакт поддерживают до разрешения ситуации.

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За время работы Систему-112 в Подмосковье операторы-психологи обработали свыше 38 тысяч вызовов. Они готовы помочь жителям в любое время суток ежедневно.

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