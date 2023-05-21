Подмосковье 21 мая 2023, 00:30 Министр соцразвития Болатаева навестила раненых участников СВО в Солнечногорском госпитале Министерство социального развития Подмосковья

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева встретилась с ранеными участниками СВО в Солнечногорском военном госпитале, сообщила пресс-служба ведомства. Солдаты отметили высокий уровень работы психологов.

«Поддержка и помощь сейчас важны нашим бойцам, а особенно тем, кто восстанавливается после ранения. Уже с 22 мая в пяти госпиталях будет работать наша психологическая служба, а в перспективе наши психологи будут работать в 10 госпиталях. Специалисты будут помогать бойцам справляться с эмоциями, находить в себе силы для дальнейшего возвращения в обычную жизнь», — рассказала Болатаева.

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Министр пообщалась с ранеными бойцами в Солнечногорском военном госпитале, в ходе общения бойцы отмечают важность и положительный эффект работы психологов.

Также участники СВО восстанавливаются на базе Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Троицкого административного округа Москвы. В учреждении действует восемь программ реабилитации продолжительностью три недели. Оформить заявления для получения помощи в Центре можно по ссылке.

Ранее учреждение посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в «Ясенках» скоро появится новый бассейн и оснащение.

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