Подмосковье 15 сентября 2023, 15:02 Психолога школы № 2 в Лобне отметили на конкурсе профессионального мастерства Пресс-служба администрации города или района

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Педагог из Лобни Мария Харитонова стала полуфиналистом регионального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья». На церемонии награждения ей вручили диплом участника.

Конкурс проходил с мая по сентябрь в разных форматах. Педагог-психолог лобненской средней школы № 2 Мария Харитонова дошла до полуфинала. На торжественной церемонии награждения, где собрались все участники, ей вручили диплом.

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«Психологическая служба в системе образования успешно развивается, но и вызовов становится все больше. Мы можем противостоять этим вызовам, подходя к работе не формально, а с душой. Надеюсь, организация конкурса позволит протестировать лучшие практики наших лауреатов и победителей. Мы покажем эти работы всем педагогам-психологам, чтобы улучшить работу в Московской области», — отметил заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Московской области Артем Ежов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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