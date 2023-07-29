Подмосковье 29 июля 2023, 13:21 Психолог Ступинского семейного центра поработал в детском лагере «Литвиново» ГКУСО МО Семейный центр помощи семье детям "Ступинский"

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Психолог Ступинского семейного центра сопровождает детей на базе лагеря «Литвиново». Педагог-психолог службы постинтернатного сопровождения выпускников детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, оказывают педагогическую поддержку несовершеннолетним из семей участников СВО.

Детям помогают адаптироваться в лагере, выстроить отношения, получить положительные эмоции, завести друзей, весело и с пользой провести время.

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Также психолог сможет урегулировать конфликты, поработать на сплоченность коллектива и помочь вожатым с детьми.

«Работа значимого человека поможет ему поднять или выровнять самооценку, это хорошее время для коррекции коммуникативных навыков, плавному вливанию ребенка в коллектив, укрепление его собственной точки зрения», — рассказал педагог — психолог службы.

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