Подмосковье 15 февраля 2023, 11:09 Психолог из Солнечногорска дал советы по созданию крепких отношений

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Журналистки «360» в День всех влюбленных решились на необычный эксперимент и вышли на улицы Солнечногорска, чтобы найти себе мужей. Психолог посоветовал девушкам получше узнать вторую половинку перед замужеством, ведь именно в этом кроется секрет крепких отношений.

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Екатерина и Ирина решили привлечь внимание потенциальных женихов табличкой с надписью: «Ищу мужа». Мужчину с машиной было решено искать около оживленной трассы. Однако остановиться решился только один — и то для того, чтобы посочувствовать. Он подумал, что муж девушки пропал без вести, а она разыскивает его таким оригинальным способом. Эксперимент продолжили в другом месте.

Молодых парней интересовало материальное положение будущей супруги. Женихи постарше, наоборот, считали своими плюсами наличие квартиры, пенсии и потенциального наследства. Другие говорили, что самое важное в отношениях — искренние чувства. Все решившиеся на знакомство претенденты оказались в разводе и с детьми, но с желанием построить новую семью.

Психолог Юлия Козубай бежать сразу в ЗАГС не рекомендует. Он отметила, что до замужества влюбленным надо быть максимально открытыми и наблюдательными.

«Примерно за полтора-два года можно узнать человека. Хотя бы какие-то его определенные интересы, склонности. Как себя человек ведет в той или иной ситуации, как общается с родственниками, близкими, друзьями. Но вообще, конечно, можно с человеком прожить 20 лет и не знать его, удивиться какому-то его поступку», — рассказала медицинский психолог ПНДО «Солнечногорская областная больница» Юлия Козубай.

По мнению эксперта, знакомиться лучше не на улице, а в клубе по интересам. Например, в фитнес-центре или на выставке, хотя настоящие чувства могут вспыхнуть неожиданно.

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