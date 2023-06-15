Подмосковье 15 июня 2023, 01:25 Психолог из Пушкино представила авторскую литературу на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве Министерство социального развития Московской области

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Издательство «Формат-М» представило работы специалиста по реабилитационной работе Комплексного центра социального обслуживания «Пушкинский» Светланы Ляне на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области. Психолог подготовила литературу для детей: «Пластилиновые забавы», «Пластилиновая сказка» и «Пластилиновая полянка».

«На фестивале Светлана Ляне познакомилась с новинками книг и пособий для реабилитационной работы. С издательством „Формат-М“ также удалось обсудить и запланировать мероприятия, касающиеся издания статей и книг», — отметили в ведомстве.

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IX книжный фестиваль «Красная площадь» посетили более 200 тысяч любителей литературы с разных концов России и ближнего зарубежья. Книги для читателей представили более 400 российских издательств из 56 регионов страны, а также из Республики Беларусь.

В рамках фестиваля прошли встречи с писателями, иллюстраторами и художниками, автограф-сессии, мастер-классы, концерты и многое другое. Литературные деятели уделили внимание вопросам современного издания и продвижения книг.

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