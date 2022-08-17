Психиатры из Подмосковья помогли мужчине решить проблемы с сердцем

Мужчина обратился за помощью к кардиологу с жалобами на боли в сердце. Врачи отправили пациента в психоневрологический диспансер, где ему диагностировали тревожное расстройство.

По словам заведующей, диспансером Елены Солодиловой, количество тревожных и депрессивных расстройств стало расти. Часто они сопровождаются чувством дискомфорта, нарушением сна и навязчивыми мыслями.

«Неврозы бывают очень разные — и невроз сердца, и урогенитальной системы, и дыхательных путей, когда человек постоянно ощущает нехватку воздуха и отдышку, и желудочно-кишечного тракта, когда бывает рвота, частый стул, а инфекции нет. И уже пройдя всех специалистов, которые не обнаружили патологии, пациент приходит к нам», — рассказала врач.

Мужчина прошел лечение под наблюдением специалистов и уже чувствует себя хорошо.

Из-за боязни психиатров часто люди не обращаются за помощью вовремя. Это может привести к хроническим заболеваниям. Врачи напоминают о важности обращения к специалисту при любых тревожных симптомах.

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