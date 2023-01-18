Подмосковье 18 января 2023, 16:47 Психиатрическую больницу отремонтируют в Дмитрове

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Конкурс на капитальный ремонт в главном корпусе психиатрической больницы № 9 в Дмитровском округе объявили на портале госзакупок. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Информация о тендере размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчика на выполнение работ определят с помощью электронного аукциона. Начальная цена контракта составляет более 232 миллионов рублей.

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Главный корпус психиатрической больницы работает с 1965 года. Это кирпичное здание с тремя надземными и одним подземным этажами. Общая площадь объекта превышает 2,1 тысячи «квадратов».

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Капитальный ремонт проведут в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» и профинансируют за счет бюджета области. Начать и завершить работы планируется в 2023 году.