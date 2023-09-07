Подмосковье 07 сентября 2023, 17:16 Психиатрическую больницу № 8 отремонтируют в Коломне ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении ремонта психиатрической больницы № 8 на улице Партизан в Коломне. Прием заявок завершится 22 сентября.

Подрядчику предстоит провести демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также отремонтировать водостоки и входные группы, установить камеры видеонаблюдения и выполнить другие работы по техническому заданию.

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Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей.

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