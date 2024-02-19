Подмосковье 19 февраля 2024, 11:24 Психиатр подмосковного НИКИ Индира Кожухова рассказала о заболеваниях детей из-за стресса Unsplash

Читать 360tv в

Частые заболевания у ребенка могут быть связаны со стрессом и тревогой. Такой вывод можно сделать, если обследования не выявляют патологий, а иммунная система в порядке. О влиянии неблагоприятной обстановки дома на здоровье рассказала психиатр НИКИ Индира Кожухова.

По словам специалиста, стресс может вызвать потеря одного из родителей, жесткие наказания и крики дома.

Реклама

«Сильный стресс может создать детскую травму. Но не только негативный детский опыт отрицательно сказывается. В стресс детей вводят тревожные и гиперопекающие родители, множество кружков, требования высоких оценок и успехов, высокие ожидания родственников. Это тоже очень травматично для психики ребенка», — сказала Индира Кожухова.

Родителям важно следить за обстановкой в детском саду, в школе и во дворе. К плохим последствиям может привести буллинг седи сверстников. Важно просить ребенка делиться своими переживаниями и чувствами.

«Нельзя оставлять маленького человека со стрессом один на один. Чем раньше вы подключитесь, тем проще будет решить проблему. В подростковом возрасте такой возможности может и не быть. И у ребенка сформируется багаж из широкого спектра расстройств, травм и заболеваний», — добавил врач.

Чтобы обезопасить ребенка, важно создать благоприятную среду дома, не перегружать его учебой, а также не кричать и не обвинять по пустякам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».