Разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников будут выдавать онлайн в Подмосковье

Новая онлайн-функция появится в Подмосковье. Жители смогут оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки через портал госуслуг.

Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Ведомство отрегулирует услугу совместно с Министерством государственного управления региона.

Вскоре через сайт uslugi.mosreg.ru можно будет подать заявку на разрешение прыжков с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.

Кому доступна услуга?

Воспользоваться онлайн-функцией смогут простые жители или индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услугу предоставят за 11 дней.

В первую очередь ее запустят в нескольких городских округах. Их определят в первом квартале 2021 года, а во втором услугу введут в промышленную эксплуатацию.