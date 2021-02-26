26 февраля 2021, 13:48
Разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников будут выдавать онлайн в Подмосковье
Новая онлайн-функция появится в Подмосковье. Жители смогут оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки через портал госуслуг.
Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Ведомство отрегулирует услугу совместно с Министерством государственного управления региона.
Вскоре через сайт uslugi.mosreg.ru можно будет подать заявку на разрешение прыжков с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.
Кому доступна услуга?
Воспользоваться онлайн-функцией смогут простые жители или индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услугу предоставят за 11 дней.
В первую очередь ее запустят в нескольких городских округах. Их определят в первом квартале 2021 года, а во втором услугу введут в промышленную эксплуатацию.