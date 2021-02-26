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    26 февраля 2021, 13:48

    Разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников будут выдавать онлайн в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новая онлайн-функция появится в Подмосковье. Жители смогут оформить разрешения на полеты беспилотников и парашютные прыжки через портал госуслуг.

    Разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников будут выдавать онлайн в Подмосковье | Изображение 1

    Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Ведомство отрегулирует услугу совместно с Министерством государственного управления региона.

    Вскоре через сайт uslugi.mosreg.ru можно будет подать заявку на разрешение прыжков с парашютом, подъем аэростатов, полеты беспилотников и другие авиационные работы.

    Кому доступна услуга?

    Воспользоваться онлайн-функцией смогут простые жители или индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услугу предоставят за 11 дней.

    В первую очередь ее запустят в нескольких городских округах. Их определят в первом квартале 2021 года, а во втором услугу введут в промышленную эксплуатацию.