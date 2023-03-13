Подмосковье 13 марта 2023, 16:02 Прыгуны в воду из Подмосковья выиграли восемь медалей на Кубке Евразийских стран

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Четыре золотые медали и столько же серебряных принесли в копилку сборной России спортсмены из Подмосковья на Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду. Об этом сообщили в Минспорте регионе.

В прыжках с десятиметровой вышки среди мужчин уверенную победу одержал призер Олимпиады Александр Бондарь. Он также выиграл золото в синхронных прыжках в паре с Русланом Терновым.

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В прыжках с трехметрового трамплина среди женщин не было равных подмосковным спортсменкам Елизавете Кузиной и Кристине Ильиных. Они заняли первое и второе места соответственно. Кроме того, в паре девушки стали обладательницами серебряных наград.

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В синхронных прыжках с вышки 10 метров среди женщин второе место заняла еще одна подмосковная спортсменка Виктория Казанцева, которая выступала в данной дисциплине вместе с Ульяной Манаенковой.

В парных смешанных прыжках Александр Бондарь и Елизавета Кузина взяли еще одно золото.

По итогам соревнования сборная России заняла первое место, а на втором оказались спортсмены из Кубы. В турнире приняли участие спортсмены из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Эквадора, Гватемалы и Узбекистана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.