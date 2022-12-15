Подмосковье 15 декабря 2022, 16:43 Прыгун в воду из Подмосковья завоевал серебро на международных соревнованиях в Казани

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Спортсмен из Электростали Спартак Гаркуша завоевал серебряную медаль на третьем этапе международных соревнований «Игры дружбы» по прыжкам в воду. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спартак — воспитанник школы олимпийского резерва по водным видам спорта в Электростали. Он поднялся на вторую ступень пьедестала «Игр дружбы» в прыжках с трехметрового трамплина. По сумме девяти прыжков парень набрал 389,4 балла, что позволило ему получить серебро игр.

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Очередной этап «Игр дружбы» по прыжкам в воду проходит в Казани, во дворце водных видов спорта. Около 160 спортсменов из девяти стран борются за медали соревнований. Всего будет разыграно 60 комплектов наград в прыжках с вышки и трехметрового трамплина. До 17 декабря их заберут сильнейшие представители своих сборных.

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Чуть ранее завершился международный турнир по тхэквондо «Московский вызов». Команда из Подмосковья завоевала 150 медалей, большая часть которых — золотые.

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