facebook_pixel
    13 мая 2021, 14:38

    Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    Летом Подмосковье приступит к масштабной программе по очистке прудов «100 водоемов за три года». В нее уже вошли 22 адреса, отобранные жителями на «Доброделе». Среди них пруд на реке Закзе во Власихе. Его приведут в порядок уже к концу лета.

    Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия | Изображение 1

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новая программа очень востребована. Встретившись с жителями, он рассказал, что 22 водоема комплексно очистят в этом году, а по 78 пройдет голосование на «Доброделе».

    Каждый пруд нуждается в обслуживании. Они заиливаются, забиваются мусором. Принятая программа обеспечит перемены в том, чтобы водоемы были чистыми

    Андрей Воробьев.

    По его словам, чистить будут не только берега прудов, но и дно. Глава Минэкологии Подмосковья Андрей Разин объяснил, что для этого есть особенное оборудование.

    Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия | Изображение 2

    «Естественно, нам необходима специализированная техника. Один из образцов мы уже показали сегодня губернатору. Это универсальная техника класса „Амфибия“, то есть она может работать на воде и земле. Там около 15 различных функций», — сказал он.

    Главе Московской области представили самоходную установку Truxor. Это так называемая машина-амфибия.

    «Здесь продемонстрировали машину шведского производства. Мы такие должны будем приобрести для труднодоступных мест на водоемах. Экскаватор работает сам по себе, это понятно. Но нужен комплексный подход — мы совершенствуем технологии, чтобы делать это еще и быстро», — подчеркнул Воробьев.

    Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия | Изображение 3

    Он добавил, что для очистки каждого пруда нужна бригада. Она будет работать несколько месяцев.

    Очень важно быть технически вооруженными. И первые 22 водоема мы уже начинаем чистить, а еще по 78 будет голосование на „Доброделе“. Люди будут говорить нам о том, почему и зачем нужно почистить водоемы, которые находятся в местах, где они живут. Ну а мы уже оснащенные приедем и наведем порядок

    Андрей Воробьев.

    Министр экологии Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что очистка пруда предполагает комплекс мероприятий.

    Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия | Изображение 4

    «Первый этап — уборка сухостойных деревьев, сбор мусора со дна. В частности, во Власихе был строительный мусор, остатки металлолома, даже остатки старых холодильника и стиральной машины мы здесь подняли со дна», — рассказал он.

    Затем делают уборку ряски, сухостойного камыша и прочистку водотока от ила.