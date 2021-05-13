Пруд во Власихе полностью очистят к августу. Поможет машина-амфибия

Летом Подмосковье приступит к масштабной программе по очистке прудов «100 водоемов за три года». В нее уже вошли 22 адреса, отобранные жителями на «Доброделе». Среди них пруд на реке Закзе во Власихе. Его приведут в порядок уже к концу лета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новая программа очень востребована. Встретившись с жителями, он рассказал, что 22 водоема комплексно очистят в этом году, а по 78 пройдет голосование на «Доброделе».

Каждый пруд нуждается в обслуживании. Они заиливаются, забиваются мусором. Принятая программа обеспечит перемены в том, чтобы водоемы были чистыми Андрей Воробьев.

По его словам, чистить будут не только берега прудов, но и дно. Глава Минэкологии Подмосковья Андрей Разин объяснил, что для этого есть особенное оборудование.

«Естественно, нам необходима специализированная техника. Один из образцов мы уже показали сегодня губернатору. Это универсальная техника класса „Амфибия“, то есть она может работать на воде и земле. Там около 15 различных функций», — сказал он.

Главе Московской области представили самоходную установку Truxor. Это так называемая машина-амфибия.

«Здесь продемонстрировали машину шведского производства. Мы такие должны будем приобрести для труднодоступных мест на водоемах. Экскаватор работает сам по себе, это понятно. Но нужен комплексный подход — мы совершенствуем технологии, чтобы делать это еще и быстро», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что для очистки каждого пруда нужна бригада. Она будет работать несколько месяцев.

Очень важно быть технически вооруженными. И первые 22 водоема мы уже начинаем чистить, а еще по 78 будет голосование на „Доброделе“. Люди будут говорить нам о том, почему и зачем нужно почистить водоемы, которые находятся в местах, где они живут. Ну а мы уже оснащенные приедем и наведем порядок Андрей Воробьев.

Министр экологии Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что очистка пруда предполагает комплекс мероприятий.

«Первый этап — уборка сухостойных деревьев, сбор мусора со дна. В частности, во Власихе был строительный мусор, остатки металлолома, даже остатки старых холодильника и стиральной машины мы здесь подняли со дна», — рассказал он.

Затем делают уборку ряски, сухостойного камыша и прочистку водотока от ила.