Подмосковье 21 июля 2023, 12:23 Пруд в Техническом саду расчистили в Егорьевске Фото Минэкологии МО.

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Пруд в Техническом саду расчистили в Егорьевске. Работы провели по программе «100 прудов и озер».

Как рассказал глава Минэкологии подмосковья Тихон Фирсов, водоем стал победителем по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

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«За него отдали свои голоса более 1200 человек, принявших участие в голосовании. Перед расчисткой были ликвидированы все незаконные источники сбросов, в ходе работ из акватории удалены мусор и избыточная водная растительность», — добавил он.

В будущем Технический сад планирует благоустроить. Он находится в центре города и имеет историческую значимость. Место было создано до революции рядом с Электромеханическим училищем. В ближайшие два года разработают концепцию и выполнят работы по благоустройству. Там появятся детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, скамейки и освещение.

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